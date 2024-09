Der beste Ort der Welt: Rechtsupweg Stand: 30.09.2024 00:00 Uhr Wir stellen bis zum 18. Oktober die besten Orte der Welt vor! Natürlich liegen die alle in Niedersachsen. Heute: Rechtsupweg!

Am 30. September dreht sich alles um Rechtsupweg! Dieser beste Ort der Welt liegt in Ostfriesland und hat gut 2.000 Einwohner. Schorse besucht "Birgits Tiergarten", den Treffpunkt im Dorf bei Familie Ennen und der Lanz Bulldog Fanclub zeigt ihm seine größten Schätze.

Dabei erfährt Schorse auch ganz viel über den Ort in Ostfriesland: Man kauft bei "Nah und Gut Kruse" ein und sonntags gibt es die leckersten Krapfen direkt nebenan bei "Inges Berliner". Die Kleinen gehen in die Kita "Lüttje Lüü" oder in die Grundschule des Ortes. Das große Highlight im Jahr: Das Döschkefest im September. Hier wird gezeigt, wie traditionell Korn gedroschen wurde und das ganze Dorf holt eigenen alten Landmaschinen aus den Scheunen und Garagen.

