Der beste Ort der Welt: Nienhagen Stand: 29.10.2024 06:00 Uhr Wir stellen bis zum 30. Oktober die besten Orte der Welt vor! Natürlich liegen die alle in Niedersachsen. Heute: Nienhagen!

Am 29. Oktober dreht sich alles um Nienhagen! Dieser beste Ort der Welt liegt im Landkreis Cellle und hat etwa 6.300 Einwohnerinnen und Einwohner. Schorse stattet dem Ort einen Besuch ab.

Nienhagen liegt verkehrsgünstig an der B3 in Richtung Celle und Hannover. Aber man muss diesen besten Ort der Welt nicht verlassen, denn er hat auch so einiges zu bieten. Hier gibt es

Supermärkte, eine Grundschule, Sportanlagen und auch eine Bücherei. Im Dorfzentrum stehen Elektroautos und E-Bikes, die sich Bewohnerinnen und Bewohner teile können.

Übrigens, Nienhagen hat vier Gemeindepartnerschaften, zwei davon mit anderen Nienhagen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.

So toll ist Nienhagen!

Schorse kommt vorbei: Zeigen Sie den besten Ort der Welt!

Ihr Ort hat tolle Vereine, einzigartige Mitmenschen und alle ziehen an einem Strang? Erzählen Sie uns, warum Ihr Heimatort so lebens- und liebenswürdig ist: Welche Themen beschäftigen alle? Wo trifft sich das ganze Dorf? Und ohne welche Menschen würde einfach gar nichts gehen? Dann melden Sie sich bei uns!

Weitere Informationen Wir suchen Ihren Ort! Ihr Heimatort hält zusammen, feiert zusammen und Sie fühlen sich in der Gemeinschaft so richtig pudelwohl? Dann erzählen Sie uns vom "besten Ort der Welt"! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 29.10.2024 | 06:40 Uhr