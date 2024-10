Der beste Ort der Welt: Hagen-Grinden Stand: 22.10.2024 06:00 Uhr Wir stellen bis zum 30. Oktober die besten Orte der Welt vor! Natürlich liegen die alle in Niedersachsen. Heute: Hagen-Grinden!

Am 22. Oktober dreht sich alles um Hagen-Grinden! Dieser beste Ort der Welt liegt im Landkreis Verden und hat rund 160 Einwohnerinnen und Einwohner und trotz der kleinen Größe verschiedene Vereine, zum Beispiel einen eigenen Polo Club.

Der schöne Ort Hagen-Grinden ist ein Doppeldorf, das heißt er ist aus zwei getrennten Dörfern zusammengewachsen. Das Besondere an diesem Ort ist, dass er von Weser und Kanal umschlossen und damit eine Binneninsel ist. Außerdem sind die Einwohnerinnen und Einwohner hochwassererfahren. Anfang des Jahres war der Ort sogar von der Außenwelt abgeschnitten und konnte nur noch per Boot erreicht werden. Aber Hagen-Grinden ist vorbereitet: die Häuser sind auf sogenannten "Warften", also aufgeschütteten Hügeln gebaut. Ganz passend gibt es im Ort auch einen Fährverein.

So toll ist Hagen-Grinden!

