Der beste Ort der Welt: Fuhrbach Stand: 15.10.2024 06:00 Uhr Wir stellen bis zum 18. Oktober die besten Orte der Welt vor! Natürlich liegen die alle in Niedersachsen. Heute: Fuhrbach!

Am 15. Oktober dreht sich alles um Fuhrbach! Dieser beste Ort der Welt liegt im schönen Landkreis Göttingen und hat etwa 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Schorse spricht mit den Fuhrbachern unter Anderem über den einzigartigen Fanshop.

Am südlichen Ende von Niedersachsen, an der Landesgrenze zu Thüringen, liegt Fuhrbach. Die tollen Wanderwege in der Umgebung dienten früher dem Bundesgrenzschutz. In Fuhrbach merkt man das die Bewohnerinnen und Bewohner echte Fans von ihrer Heimat sind. Ob Flaschenöffner, Jacke oder der "I love Fuhrbach" Baby-Strampler - für jeden ist im Fanshop was dabei. "Wir stecken uns gegenseitig an. [...] Wir sind einfach stolz Fuhrbacher zu sein und das macht es aus", sagt Bürgermeisterin Beate Sommerfeld. Bei manchen geht die Liebe sogar unter die Haut und Fuhrbach wird in einem Tattoo verewigt.

So toll ist Fuhrbach!

Schorse kommt vorbei: Zeigen Sie den besten Ort der Welt!

