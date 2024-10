Der beste Ort der Welt: Clenze Stand: 18.10.2024 06:00 Uhr Wir stellen bis zum 30. Oktober die besten Orte der Welt vor! Natürlich liegen die alle in Niedersachsen. Heute: Clenze!

Am 18. Oktober dreht sich alles um die Clenze! Dieser beste Ort der Welt liegt im Wendland und hat etwa 2.200 Einwohnerinnen und Einwohner.

Der schöne Ort Clenze liegt im Süden des Landkreises Lüchow-Dannenberg und ist zugleich die Heimat von Musiker Thorsten Wingenfelder (Fury in the Slaughterhouse). Aber Clenze hat noch viel mehr zu bieten: In dem Ort an der Grenze zu Sachsen-Anhalt stand von 1974 bis 1994 eine Funkübertragungsstelle, die eine Funkverbindung nach West-Berlin ermöglichte. Heute wird sie als Mobilfunkturm genutzt. Das Museum "Blaues Haus", ein ehrenamtlich betriebenes Freibad und der Clenzer Culturladen bieten zudem ein tolles Freizeitangebot.

So toll ist Clenze!

Schorse kommt vorbei: Zeigen Sie den besten Ort der Welt!

Ihr Ort hat tolle Vereine, einzigartige Mitmenschen und alle ziehen an einem Strang? Erzählen Sie uns, warum Ihr Heimatort so lebens- und liebenswürdig ist: Welche Themen beschäftigen alle? Wo trifft sich das ganze Dorf? Und ohne welche Menschen würde einfach gar nichts gehen? Dann melden Sie sich bei uns!

Weitere Informationen Wir suchen Ihren Ort! Ihr Heimatort hält zusammen, feiert zusammen und Sie fühlen sich in der Gemeinschaft so richtig pudelwohl? Dann erzählen Sie uns vom "besten Ort der Welt"! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 18.10.2024 | 06:40 Uhr