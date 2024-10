Der beste Ort der Welt: Altenau Sendedatum: 17.10.2024 06:40 Uhr Wir stellen bis zum 30. Oktober die besten Orte der Welt vor! Natürlich liegen die alle in Niedersachsen. Heute: Altenau!

Am 17. Oktober dreht sich alles um die Bergstadt Altenau! Dieser beste Ort der Welt liegt im Lankreis Goslar und hat etwa 1.800 Einwohnerinnen und Einwohner. Schorse spricht unter Anderem mit den Altenauer Hexen über das Walpurgisfest.

Altenau liegt im Oberharz am Fuße des Bruchbergs. Hier wird ganz schön viel angeboten: Der heilklimatische Kurort zieht jedes Jahr viele Touristinnen und Touristen an. Die Walpurgisnacht der Harzer Hexen sowie ein extra gebautes, windschiefes Hexenhaus zählen zu den größten Attraktionen der Region. Eine weitere Besonderheit: Mit 125 Jahren hat Altenau einen der ältesten Ski-Clubs in Deutschland.

So toll ist Altenau!

Schorse kommt vorbei: Zeigen Sie den besten Ort der Welt!

