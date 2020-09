Cat Stevens - "Morning Has Broken"

Sendedatum: 28.10.2017 13:20 Uhr

1970 nimmt Cat Stevens sein "Moring Has Broken" auf. Damals ist der Musiker 20 Jahre alt und hat gerade eine schwere Krankheit überstanden. Er denkt in dieser Zeit intensiv über sein Leben nach: "Es war überraschend, aber auch wieder nicht überraschend. Ich wusste, dass meine Musik was zu sagen hatte. Ich bin da in eine Lücke gestoßen und Amerika umarmte mich. Und von da aus ging es um die ganze Welt. Aber zugleich machte ich einen Schritt zurück, um nicht aus der Balance zu kommen. Denn ich war immer noch auf der Reise, und wollte diese nicht aufgeben. Ich hatte Tuberkolose, und danach hatte ich eine neue anzutreten, immer mit dem großen Ende vor Augen. Und ich war der Suche nach Weisheit und innerer Erhellung."

Englisches Gesangsbuch liefert Song-Ideen

Cat Stevens ist auch auf der Suche nach neuen Songs. In einem Buchladen stößt er auf ein englisches Gesangbuch. Und findet darin ein Lied, das ihn - nachdem er ins Leben zurückgekehrt ist - besonders berührt: Es beschreibt die Gefühle eines Menschen, die so intensiv sind, als würde dieser Mensch alles zum ersten Mal erleben.

"Morning Has Broken": Deutsche Version im evangelischen Gesangsbuch

Die Melodie beruht auf einem alten schottischen Weihnachtslied, aus dem ein englisches Kirchenlied geworden war. Und Cat Stevens macht daraus einen Welthit. Großen Anteil am Erfolg dürfte auch das markante Klavierspiel gehabt haben, das im Gegensatz zu dem ruhigen Gesang steht. Der in Musikerkreisen hoch angesehene Keyboarder Rick Wakeman komponiert es damals für ein Instrumental-Album. Dann stellt er es doch Cat Stevens für "Morning Has Broken" zur Verfügung. Rick Wakeman soll damals umgerechnet 20 Euro für seine Arbeit bekommen haben. Allerdings geht der Scheck auf dem Postweg verloren - sehr ärgerlich.

Übrigens: Eine deutsche Version von "Morning Has Broken" unter dem Titel "Morgenlicht leuchtet" wird auch bei uns in den Kirchen gesungen. Wir finden es im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 455.

