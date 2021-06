Bryan Adams - "Everything I Do, I Do It For You"

Stand: 22.06.2021 10:55 Uhr B

Am Anfang der Geschichte steht Robin Hood: Rächer der Enterbten, Beschützer der Witwen und Waisen und immer wieder für einen Film gut. 1990/91 wird die Geschichte des sympathischen Räubers zum 18. Mal verfilmt, diesmal mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Für die Musik sorgt Michael Kamen, ein überaus erfolgreicher Komponist aus New York. Als Grundlage dient ihm eine Ballettmusik, die er schon in den 60er-Jahren geschrieben hat, für die er aber bis dato noch keine Verwendung gefunden hatte.

"Die besten Nummern gehen schnell"

Nun soll sich diese Ballettmusik wie ein roter Faden durch den neuen Robin-Hood-Film ziehen. Als Auftakt ist eine große Ballade geplant, gesungen von einer Frau. Kate Bush, Annie Lennox und Lisa Stansfield sind im Gespräch. Aber keine der Damen hat Zeit oder Lust. Und so landet der Auftrag irgendwie und bei Reibeisen-Stimme Bryan Adams. Der Rockstar aus Kanada arbeitet sowieso gerade an einem neuen Album. Später wird er in einem Interview mit der Jugend-Zeitschrift "Bravo" erzählen: "Ich bekam das Drehbuch mit der Bitte, mir etwas dazu einfallen zu lassen. Ich brauchte genau eine Stunde, dann war 'Everything I Do, I Do It For You' fertig geschrieben. Die besten Nummern kommen immer schnell."

Mandolinen oder Lauten sind nichts für Adams

Der Filmmusik-Komponist Michael Kamen ist mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden: Von seiner Ballettmusik ist nicht viel übriggeblieben. Außerdem fehlen ihm mittelalterliche Instrumente wie Mandolinen oder Lauten - so wie sie im ganzen Film immer wieder zu hören sind. Aber auf solche Klänge hat der Rocker Bryan Adams nun überhaupt keine Lust. Weil der Film fertig werden muss und die Zeit drängt, nimmt Michael Kamen schließlich zähneknirschend den Adams-Song.

Abspann-Musik wird zum Welt-Hit

Er stellt ihn aber nicht, wie geplant an den Anfang des Films, sondern an das Ende - als Abspann-Musik. Das Lied ist also erst zu hören, wenn die Zuschauer das Kino bereits verlassen. Der Film wird ein Kassenschlager. Und - womit wohl keiner der Verantwortlichen gerechnet hat - auch die stiefmütterlich behandelte Abspann-Musik. Mehr noch: Bryan Adams Ballade entwickelt sich zu einem der erfolgreichsten Hits der Pop- und Rockmusik-Geschichte. In 30 Ländern schafft es der Song auf Platz eins, darunter in den USA, in England und auch bei uns in Deutschland. Das hätte Robin Hood, dem Rächer der Enterbten, dem Beschützer der Witwen und Waisen, bestimmt gefallen.

