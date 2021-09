Bruce Hornsby - "The way it is"

Sendedatum: 22.09.2021 14:40 Uhr B

So klingt eine der bekanntesten Klaviermelodien der Popmusik. Komponiert von Bruce Hornsby, der 1954 im US-Bundesstaat Virginia geboren wurde. In einer Sendung des niederländischen Fernsehsenders NRC erzählte Bruce Hornsby, er habe die Nummer 1984 in seiner Garage geschrieben. Es sei ein Lied über Rassismus, wie er ihn in seiner Jugend in Williamsburg, im Süden, erlebt habe. Damals hieß es immer: "So ist das und so bleibt das!" Und die Botschaft seines Liedes laute: "Glaubt das nicht!". Inspiriert wurde er beim Schreiben des Liedes von einem Bob Dylan-Song, von "Girl from the North Country".

"Glaubt daran, dass sich etwas ändern kann"

1964, Bruce Hornsby war damals zehn Jahre alt, trat in den USA ein Gesetz in Kraft, das die Rassentrennung für illegal erklärte. Davon singt Bruce Hornsby - von einem Gesetz, mit dem man zwar gute Absichten verfolge, doch das nicht die Einstellung in den Köpfen der Leute ändere. Er singt von Menschen, die meinen, der Armut nicht entfliehen zu können, weil sie die vermeintlich falsche Hautfarbe haben. Bruce Hornsby ruft ihnen zu: "Glaubt daran, dass sich etwas ändern kann".

Kein typischer Hit

"Das der Titel ein Hit wurde, war einfach wunderschön. Dieser Erfolg kam völlig unerwartet. Der Song handelt von Rassismus, dann die zwei Klavier-Improvisationen… - das ist eigentlich nicht das, woraus man einen Hit macht", so Hornsby. Und doch wurde "The way it is" 1986 ein Hit - und ein zeitloser dazu, leider. Denn was den Rassismus auf der Welt betrifft, muss sich noch viel ändern.

Weitere Informationen Die Geschichte zum Hit Die bekanntesten Lieder der letzten 50 Jahre sind aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Bei NDR 1 Niedersachsen hören Sie die Geschichte hinter den Songs. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 22.09.2021 | 14:40 Uhr