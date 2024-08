Sendedatum: 28.07.2024 11:00 Uhr Best of Stars am Sonntag

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 4. August mit dem Sommer Best of.

NDR Moderator Roger Lindhorst lässt besondere Talk-Momente der letzten Monate Revue passieren: Howard Carpendale erzählt, warum Norddeich einer der wichtigsten Orte seiner Karriere ist. Schauspieler Axel Milberg sinniert über ungewöhnliche „Tatort“-Folgen und Comedienne Nicole Jäger erklärt, wie Schmerz und Humor zusammen passen.

AUDIO: Stars am Sonntag: Heino (14 Min) Stars am Sonntag: Heino (14 Min)

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 4.08. - 25.08.2024 | Sommer-Spezial

Die Sendungen zum Nachhören

