Stand: 02.10.2019 13:40 Uhr Berufe-Raten mit Schorse: Der Landwirt

Schorse fährt bis zum 11. Oktober durch Niedersachsen und stellt Berufe vor, die erraten werden sollen. Drei Wochen lang wird er mit seiner "Schorsetta", einem Oldtimer-VW-Bulli aus dem Jahr 1964, im Land unterwegs sein und viele Menschen treffen. Am Mittwoch, 2. Oktober, ist der gesuchte Beruf der Landwirt. Schorse hat in Räbke im Kreis Helmstedt Halt gemacht und sich mit Landwirt Andreas Homann getroffen. Er erklärt Schorse, was das Tolle an seinem Job auf dem Land ist.

Smartphone Gewinnerin Mittwoch, 2. Oktober: Sebastian Brauss aus Hannover.

Mitmachen und gewinnen

Jeden Tag sucht Schorse einen neuen Beruf. Rätseln Sie mit - jeden Tag wird unter allen Teilnehmern ein Samsung Galaxy S10 im Wert von 800 Euro verlost. Wie es funktioniert und wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.

Schorse in Helmstedt

Jetzt spielt beim Beruferaten auch das Wetter wieder mit - kein Regen mehr und zwischendurch kommt sogar auch die Sonne raus. Auf dem Markplatz in Helmstedt nutzen da viele die Möglichkeit, mal mit Schorse persönlich zu sprechen - und auch einen Blick auf "Schorsetta" zu werfen. Natürlich wird dabei auch das eine oder andere Erinnerungsfoto geschossen.

