Beatles - "Love Me Do"

1962 nehmen die Beatles ihre erste Single auf - "Love Me Do". Allerdings gab es damals eine ganze Menge Ärger, und deshalb existieren heute drei verschiedene Versionen des ersten Beatles-Hits. Eingefleischte Beatles-Fans können die natürlich unterscheiden. Bereits im Juni 1962 hatten die Beatles bei der Plattenfirma Parlophone "Love Me Do" aufgenommen - probeweise. Sie ist die langsamste der drei Versionen und wurde erst viele Jahre später für Liebhaber veröffentlicht, als es die Beatles schon längst nicht mehr gab. Dank dieser Probeaufnahme bekamen die Beatles ihren ersten Plattenvertrag. Der Plattenproduzent George Martin stellte jedoch die Bedingung, dass sich die Band einen neuen Schlagzeuger sucht. Zu dem Zeitpunkt saß noch Pete Best an den Trommeln, und der Platten-Produzent war unzufrieden mit ihm.

Ringo Starr ans Tamburin verbannt

Pete Best wurde gefeuert, stattdessen kam Ringo Starr. Und er saß am 4. September 1962 am Schlagzeug, als eine zweite Aufnahme von "Love Me Do" entstand. Der Produzent wusste allerdings nichts von der Neuverpflichtung. Und war vielleicht deshalb auch mit Ringo Starr nicht zufrieden. Er wollte lieber einen professionellen Studiomusiker trommeln lassen. Eine Woche später wurde der Titel ein drittes Mal aufgenommen, diesmal mit dem Profi-Schlagzeuger Andy White. Und Ringo Starr war sauer. Er musste stattdessen im Hintergrund das Tamburin spielen - die Höchststrafe für den leidenschaftlichen Beat-Schlagzeuger. Allerdings trommelte Andy White keinen Deut besser als Ringo Starr. Trotzdem wurden beide Versionen veröffentlicht. Die mit dem Tamburin spielenden, verärgerten Ringo, und die mit dem Schlagzeug spielenden, glücklichen Ringo.

