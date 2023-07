Arbeiten, wo andere Urlaub machen Sendedatum: 10.07.2023 06:40 Uhr Wir in Niedersachsen machen Urlaub – und Schorse besucht die, die dafür sorgen, dass es die schönsten Tage werden!

Wandern im Harz oder Baden in der Nordsee? Ob Sonne und Strand oder Berge und Abenteuer - Niedersachsen ist das perfekte Urlaubsland. Mit Beginn der Sommerferien machen sich viele auf den Weg in den Urlaub - doch für viele fängt die Arbeit erst an.

Schorse auf Tour im Reiseland Niedersachsen

Vom 10. bis zum 21. Juli ist Schorse in den schönsten Gegenden unterwegs und spricht mit den Niedersachsen, die mit ihrem Job für eine unvergessliche Zeit sorgen! Ob Freizeitpark, Fährhaus, Fahrradverleih oder Fischbude -Schorse spricht mit den Menschen: Über Stress und Schweiß - aber auch darüber, was ihre Arbeit in der Ferienzeit so besonders macht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 10.07.2023 | 06:40 Uhr