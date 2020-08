10cc - "Dreadlock Holiday"

Stand: 05.08.2020 17:31 Uhr

T

Die Sänger Eric Stewart von der Band 10cc und Justin Hayward von den Moody Blues machen Urlaub in der Karibik, auf Barbados. Während Eric sich an einem Gleitschirm hängend von einem Motorboot in die Lüfte ziehen lässt, schaut sich Justin das ganze Spektakel von unten an. Bei ihm stehen zwei Einheimische und ein Jamaikaner. Und der sagt zu Justin: "Ey, Du hast da eine hübsche Silberkette! Ich gebe Dir einen Dollar dafür!" Justin entgegnet, dass die Kette viel mehr Wert sei. Außerdem habe er sie von meiner Mutter bekommen. Doch überzeugen kann er damit nicht. "Wären wir in Jamaika, würde ich Dir für diesen Spruch die Hand abhacken!", sagt der Jamaikaner. In diesem Augenblick landet Eric Stewart mit dem Gleitschirm. Justin erzählt ihm, was vorgefallen ist. Und was macht Eric? Er macht einfach einen Song daraus, wie er sich später in dem Buch "1000 UK Number One Hits" erinnern wird.

Durch den Urlaub schweben

Mit Hilfe seines Bandkollegen Glenn Gouldman schreibt Eric Stewart nun einen Reggae-Song über einen missglückten Urlaub, der nur ein gutes Ende nimmt, weil es am Pool neben Pina Colada auch noch schärfere Sachen zu kaufen gibt. Die lassen einen - wie es in dem Lied heißt - durch den Urlaub im Rasta-Land schweben.

10cc nennen das Lied "Dreadlock Holiday", in Anlehnung an Dreadlocks, die nicht nur bei Reggae-Musikern beliebten verfilzten langen Zöpfe. 10cc landen damit am Ende im Sommer 1978 einen Nummer-Eins-Hit – ihren letzten großen Erfolg.

Weitere Informationen Die Geschichte zum Hit Die bekanntesten Lieder der letzten 50 Jahre sind aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Bei NDR 1 Niedersachsen hören Sie die Geschichte hinter den Songs. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 12.08.2020 | 14:50 Uhr