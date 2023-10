100 Jahre Radio – Erzählen Sie uns Ihren Radio-Moment! Stand: 10.10.2023 13:00 Uhr Wir feiern den Geburtstags des Radios! Erzählen Sie uns ihr "Radio-Erlebnis" und gewinnen Sie ein Dabbi – das Radio der Zukunft!

Feiern Sie mit uns: Am 29. Oktober 1923 begann die erste Rundfunksendung in Deutschland. Daher sprechen wir in den kommenden Tagen über besondere Radio-Momente – Ihre! Ob lustig, spannend, schön, prägend oder verrückt – wir möchten wissen, auf welche Erinnerungen Sie noch heute mit einem Lächeln zurückblicken.

Sie erfuhren Ihre sechs Richtigen im Lotto bei NDR 1?

Sie haben damals unter der Decke "Dr. Jürgen Markus" gehört?

In ihr erstes Auto haben Sie das Radio selbst eingebaut?

Ihr Lieblings-Mixtape hat Sie Tage vor dem Radio gekostet?

Auf dem Weg zur Geburt lief "Josephine" im Radio?

Erzählen Sie uns Ihren Radio-Moment.

Mitmachen ist ganz einfach: Rufen Sie uns an unter (08000) 300 300 oder füllen Sie das untenstehende Formular aus. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir insgesamt 100 Dabbi DAB+ Radios. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

