16.12.2024 06:05 Uhr Zwei Verletzte nach Schüssen in Hamburg-Wilstorf

Nach Schüssen im Hamburger Stadtteil Wilstorf hat die Polizei zwei Menschen mit Schussverletzungen aufgefunden. Nach eigenen Angaben wurde die Polizei in der Nacht zum Montag wegen Schussgeräuschen alarmiert. Als die Beamtinnen und Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie die Verletzten in einem Lokal, diese wurden in Krankenhäuser gebracht. Einen möglichen Tatverdächtigen trafen die Einsatzkräfte demnach nicht an. Zu den möglichen Hintergründen der Tat machte Polizei zunächst ebenso wenig Angaben wie zum genauen Zustand der Verletzten.

