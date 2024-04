Stand: 24.04.2024 20:18 Uhr Verkehrskontrolle vor Kita in Iserbrook: Über 170 Autos zu schnell

Die Hamburger Polizei geht weiter verstärkt gegen Temposünder vor: In Iserbrook haben die Beamtinnen und Beamten am Mittwoch vor einer Kita Kontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden innerhalb von vier Stunden 174 Autos in der 30er-Zone vom Laserapparat geblitzt. Die höchste Geschwindigkeit lag bei 63 Kilometern pro Stunde.

