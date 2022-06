Überfall in Hummelsbüttel: Polizei sucht Zeugen Stand: 26.06.2022 15:37 Uhr Ein Unbekannter soll eine 18-Jährige in Hummelsbüttel überfallen haben. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen der Attacke.

Die junge Frau war auf dem Heimweg. Das war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1.30 Uhr, am Grützmühlenweg in Hummelsbüttel. Zunächst hörte sie Schritte hinter sich. Plötzlich packte der Mann sie von hinten und würgte sie. Der etwa 20-30-Jährige mit kräftiger Statur zog das Opfer mit großer Gewalt von der Straße, über ein nahegelegenes Firmengelände und hinter eine Garage.

AUDIO: Polizei sucht nach Überfall in Hummelsbüttel Zeugen (1 Min) Polizei sucht nach Überfall in Hummelsbüttel Zeugen (1 Min)

Angreifer auf der Flucht

Bei dem Angriff verlor die 18-Jährige das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kam, bemerkte sie, dass ihr Handy und ihre Kopfhörer fehlten. Zu der Zeit war der Angreifer schon wieder geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können.

