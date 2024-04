Stand: 23.04.2024 09:13 Uhr Technische Probleme bei HHLA-Terminals

Bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat es am Dienstagmorgen technische Probleme gegeben. Die IT-Systeme waren gestört. Deshalb konnten an den drei Hamburger Terminals der HHLA zeitweise keine Container be- und entladen werden. Nach Angaben der HHLA wurde die Störung mittlerweile behoben, die Systeme funktionieren wieder.

