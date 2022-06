Stephan Karrenbauer verlässt Straßenmagazin "Hinz&Kunzt" Fast drei Jahrzehnte hat sich Stephan Karrenbauer für die obdachlosen Menschen in Hamburg eingesetzt. Am Montag verabschiedet sich der Sozialarbeiter und politische Sprecher vom Straßenmagazin "Hinz&Kunzt".

Stephan Karrenbauer wirkt noch immer jugendlich, tatkräftig und kämpferisch. Ja, sagt er, einiges habe sich verbessert in den vergangenen Jahren: Die Stadt habe mehr Unterkünfte geschaffen, im "Pik As" müssten die Menschen nicht mehr im Flur schlafen. "Das reicht aber nicht", sagt er. "Was wir als Ziel erreichen müssen, ist, Obdachlosen ein Zuhause zu geben. Jeder Mensch braucht ein Zuhause und das ist mir ganz ganz wichtig, das immer wieder kund zu tun."

AUDIO: Politischer Sprecher von "Hinz&Kunzt" geht in Altersteilzeit (1 Min) Politischer Sprecher von "Hinz&Kunzt" geht in Altersteilzeit (1 Min)

Viele Projekte dank Karrenbauer

Viele Projekte hat er zusammen mit dem Straßenmagazin "Hinz&Kunzt" ins Leben gerufen: Die Pfandspende am Flughafen, die Pfandregale an modernen Mülleimern, die Brotretter in Rothenburgsort und das Wohnprojekt für 25 ehemals Obdachlose in der neuen Geschäftsstelle in St. Georg. "Das ist ein schöner Abschluss", sagt Karrenbauer, der jetzt in Altersteilzeit geht.