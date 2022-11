Silvester: Behörde prüft Böllerverbot rund um Binnenalster Stand: 16.11.2022 12:03 Uhr Auch in diesem Jahr darf Silvester wohl nicht überall in Hamburg Feuerwerk gezündet werden. Die Innenbehörde prüft ein Böllerverbot am Jungfernstieg und rund um die Binnenalster.

Schon vor Corona hatte es zum Jahreswechsel dort ein solches Verbot gegeben. Damit muss auch in diesem Jahr gerechnet werden, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag: "Für diesen sehr engen innerstädtischen Bereich prüfen wir das jetzt auch wieder." In den letzten beiden Jahren habe es eine Sondersituation durch Pandemie-bezogene Restriktionen gegeben. "Jetzt sind wir wieder im Bereich der Gefahrenabwehr und ich würde mal sagen, es spricht ein bisschen was dafür, dass wir zu ähnlichen Einschätzungen kommen wie 2019", so Grote weiter.

Böllerverbot 2019 mit Verletzungsgefahr begründet

In der Silvesternacht 2019 hatte es ein Böllerverbot rund um die Binnenalster von 18 Uhr bis 1 Uhr gegeben. Grote und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer begründeten dies damals mit dem unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern und der Verletzungsgefahr für eine immer größere Zahl von Menschen, die an Silvester dorthin kämen.

Corona-Maßnahmen an Silvester 2020 und 2021

An Silvester 2020 und 2021 hatten dann die Schutzmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie zu vielen Einschränkungen geführt. 2021 war in Hamburg neben dem Verkauf auch das Zünden von Feuerwerkskörpern in der Öffentlichkeit verboten. Zudem galt ein Ansammlungsverbot: In der Silvesternacht durften sich zwischen 19 Uhr und 7 Uhr nicht mehr als zehn Menschen im öffentlichen Raum treffen oder zusammenstehen. Auch 2020 waren ähnliche Regeln in Kraft: Der Verkauf und das Abbrennen von Raketen und Böllern war untersagt und es gab ein bundesweites An- und Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr.

