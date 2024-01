Stand: 31.12.2023 08:46 Uhr Russisches Generalkonsulat schließt in Hamburg

In Hamburg schließt am Sonntag das russische Generalkonsulat. Sämtliche Hoheitszeichen müssen nun entfernt werden. Die Immobilie bleibt aber Eigentum der Russischen Föderation. Das Personal darf befristet in der Stadt bleiben.

