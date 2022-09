Neues Kulturzentrum in Hamburg-Eidelstedt eröffnet Stand: 02.09.2022 18:14 Uhr In Hamburg-Eidelstedt ist am Freitag ein neues Kultur- und Begegnungszentrum feierlich eröffnet worden. Das frühere Bürgerhaus wurde zwei Jahre lang umgebaut und erweitert.

Steeedt heißt das neue Stadtteilkulturzentrum am Marktplatz in Eidelstedt. Es soll der zentrale Treffpunkt im Stadtteil werden und bietet außerdem Kultur- und Bildungsangebote. So beherbergt das Steeedt beispielsweise die Bücherhalle, eine Elternschule und einen Veranstaltungssaal. Aber auch ein Café befindet sich darin.

Viele kulturelle Angebote unter einem Dach

"Ich glaube, das ist ein ganz toller Tag für Eidelstedt und zeigt, welche Kraft in Kultur steckt", sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda bei der Eröffnung. Das Steeedt soll das kulturelle Leben ankurbeln, so Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (beide SPD). "Das wird eine große Ausstrahlung haben im Stadtteil selbst, mit den kulturellen Angeboten, die es hier gibt." Mehrere hundert Menschen kamen zur Eröffnung. Am kommenden Sonntag lädt das Steeedt von 9.30 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 02.09.2022 | 19:30 Uhr