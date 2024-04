Stand: 24.04.2024 20:13 Uhr Neue Bildungspläne: Mehr Erste Hilfe und Katastrophenschutz

Im Hamburger Schulunterricht soll es in Zukunft mehr um die Themen Katastrophenschutz und den Umgang mit Notfällen gehen. Das Thema Erste Hilfe wird in den neuen Bildungsplänen aller Jahrgänge und Schulformen verankert. Schon in der Grundschule steht zum Beispiel das Thema Hilfe holen auf dem Plan. Im Sachkundeunterricht der Klassen drei und vier geht es um Feuer sowie um Fragen zum Brandschutz oder Evakuierungen. In allen Jahrgängen soll bei der Ernährungsbildung über die Vorratshaltung für Krisenfälle gesprochen werden.

