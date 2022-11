Nach tödlichem Unfall in Hammerbrook: Polizei sucht Zeugen Stand: 18.11.2022 11:15 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Hammerbrook ist am Donnerstagmorgen eine 76-jährige Frau ums Leben gekommen. Ein Lkw erfasste die Fußgängerin an der Amsinckstraße. Nun sucht die Polizei Zeuginnen oder Zeugen.

Der Lkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Högerdamm hielt er laut Polizei an einer Ampel. Beim Anfahren erfasste er die 76-Jährige, die den Angaben zufolge aus bislang ungeklärter Ursache auf die Straße getreten war, und schleifte sie meterweit mit. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie starb.

Zeugen des Unfalls gesucht

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Eine Seelsorgerin der Feuerwehr kümmerte sich um ihn und um Augenzeuginnen und Augenzeugen. Mit einem 3D-Scanner untersuchten Polizistinnen und Polizisten die Amsinckstraße. Auch der Polizeihubschrauber "Libelle" war im Einsatz. Seit Freitagvormittag sucht die Polizei Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls. Sie sollen sich beim Hinweistelefon unter der Nummer 040 4286 56789 oder bei einer Polizeidienststelle melden.

Dritter tödlicher Lkw-Unfall binnen drei Wochen

Die Amsinckstraße war für die Bergung und die Unfallaufnahme bis Donnerstagnachmittag gesperrt. Es ist bereits der dritte tödliche Unfall mit einem Lkw in Hamburg binnen drei Wochen.

AUDIO: Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Lkw-Unfall (1 Min) Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Lkw-Unfall (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.11.2022 | 12:00 Uhr