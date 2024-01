Nach 19 Jahren: Judith Rakers verlässt die tagesschau Stand: 16.01.2024 10:24 Uhr Am 31. Januar wird sie zum letzten Mal in der 20-Uhr-Ausgabe zu sehen sein: Judith Rakers hört auf als Sprecherin bei der tagesschau in Hamburg.

Rakers nimmt nach 19 Jahren auf eigenen Wunsch Abschied, um sich künftig mehr auf ihre unternehmerische Tätigkeit zu konzentrieren. Den Fernseh-Zuschauerinnen und -Zuschauern bleibt sie allerdings erhalten: Als Moderatorin der Talkshow "3nach9" (Radio Bremen/NDR) und des ARD-Reisemagazins "Wunderschön" wird sie auch weiterhin regelmäßig im Fernsehen zu sehen sein.

"Fokus auf andere Projekte"

"Nach 19 erfolgreichen und spannenden Jahren bei der tagesschau habe ich mich schweren Herzens entschlossen, zu gehen", sagte Rakers. "Es ist an der Zeit, den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken, meine unternehmerische Tätigkeit weiter auszubauen und Neues anzupacken, für das neben dem Nachrichten-Schichtdienst bisher zu wenig Zeit war." Die 48-Jährige postete am Dienstag bei Instagram ein Foto von sich samt einer Kiste Gemüse. Neben anderen TV-Engagements habe sie angefangen, Bücher über Gemüseanbau, Natur und Garten zu schreiben - "meine große Leidenschaft".

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur der Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell, die die tagesschau in Hamburg produziert, bezeichnete den Abschied von Rakers als großen Verlust. "Sie ist nicht nur bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern beliebt, auch das gesamte Team schätzt sie als Mensch und Kollegin. Sie hat in den vergangenen 19 Jahren charmant und professionell durch viele Nachrichtenlagen geführt. Ihren Wunsch nach Veränderung respektieren wir und wünschen ihr viel Erfolg auf ihrem Weg."

Seit 2005 bei der tagesschau, seit 2008 um 20 Uhr

Seit 2005 stand sie auch als Sprecherin der tagesschau vor der Kamera. In der Hauptausgabe um 20 Uhr war sie das erste Mal im März 2008 zu sehen. Seit 2010 moderiert sie an der Seite von Giovanni di Lorenzo die Talkshow "3nach9" und führte in den vergangenen zehn Jahren als Moderatorin für das NDR Fernsehen durch zahlreiche Reportagen.

Zunächst wird es bei der tageschau keine Nachfolge für Judith Rakers geben. Weitere Sprecher der Hauptausgabe bleiben Jens Riewa, Susanne Daubner, Julia-Niharika Sen, Thorsten Schröder und Constantin Schreiber.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.01.2024 | 11:00 Uhr