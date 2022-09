Mann beschmiert Blaue Moschee an der Außenalster Stand: 26.09.2022 16:58 Uhr Die Blaue Moschee an der Hamburger Außenalster ist am Montag Ziel eines Farbanschlags geworden. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Der Täter hatte sich als Paketbote ausgegeben, um in die Blaue Moschee zu kommen. Dabei trug er offenbar einen falschen Schnurrbart und eine Perücke. Ein 71-jähriger Mitarbeiter öffnete ihm die Tür und begleitete ihn in ein Büro. Statt das Paket dort abzulegen, schloss der Täter den älteren Mann aber in dem Büro ein. Danach ging er ins Foyer und beschmierte es mit roter Farbe. Anschließend, wollte er flüchten.

71-Jähriger leicht verletzt

Der 71-Jährige hatte sich in der Zwischenzeit aber befreit und versuchte den Täter an der Flucht zu hindern. Dabei wurde der Senior leicht verletzt. Der Täter konnte entkommen. Er soll ein graues Oberteil und eine dunkle Hose getragen haben. Der Staatsschutz ermittelt.

Blaue Moschee gilt als Außenposten des Regimes im Iran

Die Blaue Moschee gilt laut Verfassungsschutz als verlängerter Arm des Regimes im Iran. Dort geht die Polizei seit fast zwei Wochen gewaltsam gegen regimekritische Proteste vor.

