Stand: 01.04.2025 08:52 Uhr Linke in Hamburg: Weniger Wahlplakate, um Umwelt zu schonen

Die Zahl der Wahlplakate sollte in Hamburg künftig per Gesetz eingeschränkt werden. Das fordert die Linksfraktion in einem Bürgerschaftsantrag. Sie begründet das mit dem Umweltschutz. Selbst kleinere Straßenzüge sind demnach im Wahlkampf regelrecht zugepflastert worden. Stattdessen sollten in Zukunft alle Parteien ihrer Größe entsprechend nur eine begrenzte Zahl an Plakaten aufstellen dürfen, so die Linke. Die Bürgerschaft wird sich am 9. April mit dem Antrag befassen.

