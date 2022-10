Kinderrechte in Hamburg: Was wurde umgesetzt?

Die Enquete-Kommission für mehr Kinderschutz wurde von der Hamburgischen Bürgerschaft eingesetzt und hat Ende Dezember 2016 ihre Arbeit aufgenommen. Abgeordnete aller Fraktionen beraten in dem Gremium mit unabhängigen Experten. Die Kommission sollte das System in der Jugendhilfe auf Schwachstellen untersuchen und Vorschläge unterbreiten, wie Kinder in Hamburg besser geschützt werden könnten. Anlass für die Gründung waren mehrere Todesfälle von Kindern in Hamburg in den vergangenen Jahren, die auf Misshandlungen zurückgingen.