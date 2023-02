Kind in Hamburg am Bubendey-Ufer in der Elbe versunken

Stand: 28.02.2023 15:47 Uhr

Ein Junge ist am Dienstagvormittag in Hamburg in die Elbe gefallen und untergegangen. Das Unglück ereignete sich um kurz nach 11 Uhr am Fähranleger Bubendey-Ufer in Finkenwerder.