Harburg: Zwei Männer bei Messerstecherei schwer verletzt Stand: 15.06.2022 18:57 Uhr In Hamburg-Harburg sind am Mittwoch zwei Menschen bei einer Messerstecherei schwer verletzt worden. Einer der Verletzten schwebt in Lebensgefahr. Die Hintergründe sind noch unklar.

Nach Angaben der Polizei soll es an der Ecke Amalienstraße/Harburger Ring zunächst einen Streit gegeben haben. Zeugen berichten von etwa fünf Männern, die aufeinander getroffen sein sollen. Dann zückten zwei von ihnen Messer und stachen aufeinander ein. Beide gingen zu Boden. Zeugen riefen die Polizei. Weil die noch vor dem Rettungsdienst ankam, kümmerten sich die Beamten zunächst um die Verletzten.

Ein Mann wurde durch Stiche in den Oberkörper so schwer verletzt, dass er vor Ort wiederbelebt werden musste. Er kam mit mit einem Notarzt ins Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Der andere Mann kam mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei konnte im Umfeld des Tatorts zwei weitere Männer festnehmen. Sie sollen an dem Streit beteiligt gewesen sein. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

