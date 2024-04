Hamburgs Bürgermeister Tschentscher ist nach Kiew gereist Stand: 22.04.2024 10:38 Uhr Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist am Montagmorgen überraschend in Kiew eingetroffen. Wegen Sicherheitsbedenken war die Reise in die Ukraine bislang geheimgehalten worden.

Tschentscher folgte damit einer Einladung seines Amtskollegen Vitali Klitschko im Rahmen des Städtepakts Hamburg- Kiew. Er wurde bei der Ankunft von Martin Jäger, dem deutschen Botschafter in Kiew, begrüßt. Tschentschers Delegation reiste mit dem Nachtzug an.

Besuch in Kiew als Zeichen der Solidarität

Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, und Tschentscher hatten vor zwei Jahren mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine eine strategische Städtepartnerschaft vereinbart. Seitdem ist Klitschko schon öfter in Hamburg zu Besuch gewesen. Für Tschentscher ist es jetzt wichtig, selbst die Stadt Kiew kennenzulernen. Außerdem will er mit dem Besuch ein Zeichen der Solidarität setzen und mit Klitschko über die aktuellen, aber auch zukünftige Projekte sprechen, sagte er.

Hamburg will weitere Kontakte in Kiew knüpfen

"Wir sind ja mit einer Delegation unterwegs, die dann auch auf Partner in Kiew trifft, das heißt, wir haben schon zwei Jahre lang Hilfslieferungen organisiert", sagte Tschentscher. Es gebe schon Partnerschaften zwischen den Verkehrsunternehmen der Städte, zwischen den Wasserwerken und darüber gebe es dann auch Kontakte. "Das ist wichtig bei einer Städtepartnerschaft, dass man sich persönlich kennt, dass alle wissen, an wen sie sich wenden können, wohin Hilfsgüter gehen und es geht natürlich auch darum, den Pakt auszubauen."

Hamburg will mit der Reise nach Kiew auch neue Partner kennenlernen. Denn der Pakt sei angelegt als Hilfe in der Krise, aber darüber hinaus eben als Pakt für die Zukunft. Kiew und Hamburg seien zwei großartige Metropolen, die einen guten Weg gemeinsam in die Zukunft gehen wollen, so Tschentscher weiter.

Tschentscher besuchte Gedenkstätte in Polen

Schon am Sonntagnachmittag besuchte Tschentscher die Gedenkstätte im Polnischen Józefów. Dort hatte ein Hamburger Reserve-Polizeibataillon im Juli 1942 ein Massaker an mindestens 1.500 Juden verübt. Tschentscher gedachte dort der Toten und legte einen Kranz nieder.

