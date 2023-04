Kiews Bürgermeister Klitschko zu Besuch in Hamburg Stand: 03.04.2023 10:47 Uhr Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat am Montag Hamburg besucht. Im Rathaus empfing ihn Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Das Treffen fand annähernd ein Jahr nach Gründung des "Pakts für Solidarität und Zukunft" zwischen Hamburg und der ukrainischen Hauptstadt statt. Begleitet wurde Vitali Klitschko von seinem Bruder Wladimir.

Unterstützung in Krisenzeiten

In dem etwa 45-minütigen Gespräch wollten Vitali Klitschko und Tschentscher über die aktuelle Lage in Kiew und der Ukraine nach dem russischen Überfall sowie die weitere Zusammenarbeit im "Pakt für Solidarität und Zukunft" sprechen. Tschentscher und Klitschko hatten den Pakt Ende April 2022 geschlossen. Ziel sei eine strategische Partnerschaft der Städte zur gegenseitigen Unterstützung in Krisenzeiten, hieß es. Dabei gehe es insbesondere um humanitäre Hilfe und technische Unterstützung.

Außerdem wollen Hamburg und Kiew in den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung, Mobilität, Verwaltung und Wirtschaftsförderung zusammenarbeiten. Angesichts der humanitären Katastrophe in Folge des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands stehe derzeit jedoch die Unterstützung Kiews durch Hamburg im Vordergrund, hieß es.

TV-Tipp: Mehr zu diesem Thema auch heute Abend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

Weitere Informationen Ukraine-Krieg: Hamburgs Wirtschaft leidet weiterhin Die hohen Energiepreise sind immer noch eine ernste Gefahr für den Wirtschaftsstandort, warnt die Handelskammer. (22.02.203) mehr 33.000 Ukrainer sind bislang in Hamburg untergekommen In dieser Woche jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Tausende Menschen aus dem Land suchen Schutz in Hamburg. (21.02.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.04.2023 | 10:47 Uhr