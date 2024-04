Hamburger Hafen: Rekordzahl bei Kreuzfahrtpassagieren Stand: 22.04.2024 15:43 Uhr Hamburg hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord bei Kreuzfahrten aufgestellt. Insgesamt wurden mehr als 1,2 Millionen Passagiere gezählt, so viele wie nie zuvor.

Hamburg ist europaweit einer der beliebtesten Kreuzfahrthäfen, sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD). In Deutschland steht die Hansestadt sogar an erster Stelle, noch vor Kiel und Rostock-Warnemünde.

Zahl der Kreuzfahrtpassagiere steigt

Im Vergleich zu 2022 ist die Zahl der Passagiere um rund 50 Prozent gestiegen. In diesem Jahr könnte es bereits erneut einen Rekord geben, so die Prognose von Cruise Gate Hamburg, der stadteigenen Kreuzfahrtgesellschaft. Inzwischen muss Hamburg sogar immer wieder Reedereien absagen, die mit ihren Schiffen kommen wollen. Es gibt nicht genügend Liegeplätze und die meisten Kreuzfahrtschiffe steuern Hamburg an den Wochenenden an.

Erweiterung der Kapazitäten im Hamburger Hafen

Im kommenden Jahr soll die Kapazität im Hafen nun ausgeweitet werden. Derzeit wird in der Hafencity im Überseequartier ein neues Kreuzfahrtterminal gebaut. Der Rohbau steht bereits, derzeit wird das Innere ausgebaut. Ab dem kommenden Frühjahr sollen dann in Sichtweite der Elbphilharmonie die ersten Schiffe festmachen. Auch das neue Terminal soll eine Landstromanlage bekommen, damit Schiffe während der Liegezeit ihre Motoren abstellen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.04.2024 | 14:00 Uhr