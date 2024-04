Stand: 25.04.2024 18:05 Uhr Hamburger Autovermieter verfehlen angestrebte E-Auto-Quote

Senat und Autovermieter hatten vor zwei Jahren versprochen, dass 80 Prozent der Hamburger Carsharing-Flotte ab 2024 elektrisch fährt. In Wirklichkeit sind es offenbar gerade mal halb so viele. Eine Kleine Anfrage der Linken ergab, dass etwa der große Vermieter ShareNow nur fünf Prozent Elektrofahrzeuge einsetzt. Miles erreicht 40 Prozent. Sixt liegt bei 71 Prozt und kommt damit als einziges Unternehmen an die geforderte Quote heran. Der Senat erklärte, die Vermieter müssten dennoch nicht mit Konsequenzen rechnen.

