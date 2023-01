Hamburg verlängert Corona-Hilfen für Kulturbranche Stand: 17.01.2023 14:55 Uhr Hamburg setzt die Wirtschaftlichkeitshilfe für Kulturveranstaltungen fort. Nachdem das Programm des Bundes Ende 2022 ausgelaufen ist, stellt Hamburg laut einem Beschluss des Senats weitere neun Millionen Euro zur Verfügung.

Das teilte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Dienstag bei der Landespressekonferenz in Hamburg mit. Damit wolle die Stadt Kulturveranstalterinnen und - veranstaltern weitere sechs Monate lang Planungssicherheit bieten.

"Publikum noch zurückhaltend"

Mit der Wirtschaftlichkeitshilfe unterstütze die Stadt private Kultureinrichtungen, die nach wie vor die Folgen der Corona-Pandemie und der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Situation spüren. "Das Publikum ist auch jetzt noch oftmals zurückhaltend beim Kauf von Tickets und entscheidet sich kurzfristiger für den Besuch einer Kultureinrichtung", sagte Brosda. Damit die Kultureinrichtungen trotz dieser Unsicherheit ihr vielfältiges Angebot aufrechterhalten können, gleiche Hamburg die Verluste aus, wenn weniger Eintrittskarten für veranstaltungen Verkauft werden als notwendig sind, um die Kosten zu decken.

Videos 2 Min Livemusik in der Dauerkrise: Das sind die Gründe Auch nach Ende der Corona-Maßnahmen steckt die Livemusik-Branche in der Krise. Künstler und Veranstalter beklagen den schlechten Ticketverkauf. 2 Min

Anträge können online gestellt werden

Private Kultureinrichtungen wie Theater, Musicals, Konzertveranstalterinnen und -veranstalter oder Kinos können die Zuschüsse für Veranstaltungen mit bis zu 2.200 Plätzen erhalten. Die Hamburger Förderung kann rückwirkend für Veranstaltungen ab 1. Januar 2023 beantragt werden und schließt so nahtlos an die Bundesförderung an. Wie bereits beim Förderprogramm des Bundes können Kulturveranstaltende ihre Veranstaltung online auf der Internetseite www.hamburg.de/bkm/wirtschaftlichkeitshilfe registrieren. Die Registrierung ist ab sofort und ausschließlich digital möglich. Wenn auch die Bürgerschaft der Wirtschaftlichkeitshilfe zugestimmt hat, könne die Auszahlung beginnen.

Weitere Informationen Rückzahlung der Corona-Hilfen bringt Kulturschaffende in Existenznot Corona-Hilfen haben Kulturschaffende in Hamburg während der Pandemie über Wasser gehalten. Nun sollen viele das Geld zurückzahlen. (16.01.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 17.01.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus