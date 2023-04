Hamburg-Marathon 2023: Viele Sperrungen entlang der Strecke Stand: 20.04.2023 12:15 Uhr Am Sonntag findet wieder der Hamburg-Marathon statt. Für die Veranstaltung werden viele Straßen gesperrt. Die ersten Sperrungen erfolgen bereits ab Donnerstagabend.

Tausende Athletinnen und Athleten werden am Sonntag beim Marathon an den Start gehen. Genau 42,195 Kilometer zieht sich ihre Laufstrecke durch die Stadt. Dafür werden etliche Straßen gesperrt. Erste Sperrungen an der Messe starten schon am Donnerstagabend ab 20.30 Uhr. Die Laufstrecken entlang der Elbe und rund um die Alster und den Stadtpark werden am Sonntagvormittag gesperrt. Die Sperrrungen ziehen sich bis in den Nachmittag. Mit einzelnen Einschränkungen muss noch bis Montagmorgen um 6 Uhr gerechnet werden - vor allem rund um den Start- und Zielbereich an den Messehallen.

Einige Wohngebiete besonders von Sperrungen betroffen

Eine interaktive Karte zeigt auf der Internetseite des Hamburg-Marathons, an welcher Stelle in der Stadt zu welcher Zeit Straßen gesperrt werden. Die Zufahrten zu einigen Wohngebieten sind besonders eingeschränkt. Für die Anwohnerinnen und Anwohner in Alsterdorf, Bellevue, Fontenay, Karoviertel, Maienweg, Schöne Aussicht und Winterhude gibt es deshalb auf den Stadtteil bezogene Detailinfos vom Veranstalter.

Hotline für Fragen zu gesperrten Straßen

Für Fragen zu den Sperrungen während es Hamburg-Marathons geben die Veranstalter und die Hamburger Polizei auch telefonisch oder per E-Mail Auskunft.

Hotline Hamburg-Marathon : 0152/54 634 634 (Mobilnummer, nur 18. April bis 21. April, jeweils 15 Uhr bis 19 Uhr)

: 0152/54 634 634 (Mobilnummer, nur 18. April bis 21. April, jeweils 15 Uhr bis 19 Uhr) Mail Hamburg-Marathon: traffic@marathonhamburg.de

traffic@marathonhamburg.de Hotline Hamburger Polizei: 040/428 65 65 65 (nur 22. April bis 23. April, jeweils von 7.30 Uhr bis 16 Uhr)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.04.2023 | 09:00 Uhr