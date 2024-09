Elbphilharmonie: Fehlalarm führt zu Konzertabbruch Stand: 29.09.2024 10:50 Uhr Wegen eines Feueralarms musste am Samstagabend der Große Saal in der Hamburger Elbphilharmonie geräumt werden - es war bereits der dritte in diesem Jahr.

Die Elbphilharmonie war ausverkauft, auf dem Programm stand "Romeo und Julia" von Sergei Prokofjew und das Konzert der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen war fast am Ende. Dann habe es einen Knall gegeben, einen Schrei und jede Menge Wasser. So beschrieb eine Augenzeugin, was am Samstagabend gegen 22.30 Uhr passierte. "Dass das ein Feueralarm war, war uns allen erst nach ein paar Minuten klar. Die Elbphilharmonie war aber sehr gut vorbereitet. Überall waren Ansprechpartner", so die Augenzeugin weiter.

Fehlalarm löst Löschanlage aus

Ein Pressesprecher der Elbphilharmonie sagte am Sonntagmorgen auf Nachfrage von NDR 90,3, es habe einen Fehlalarm gegeben. Deshalb sei die Löschanlage angesprungen und habe einen Wassernebel über den Rängen A und B verteilt. Die Feuerwehr sei schnell vor Ort gewesen, das Publikum habe ruhig und diszipliert die Elbphilharmonie verlassen.

Zuletzt Konzert im August unterbrochen

Außerdem bestätigte der Sprecher, dass es bereits der dritte Feueralarm in diesem Jahr war. Zuletzt hatte ein Kabelbrand Ende August einen Feueralarm ausgelöst.

Am Sonntagabend soll der Konzertbetrieb wie geplant weitergehen.

