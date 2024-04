Brand in Lohbrügge: Hamburger Feuerwehr rettet rund 50 Menschen Stand: 22.04.2024 13:36 Uhr Die Hamburger Feuerwehr hat in der Nacht zu Montag einen Großbrand in Lohbrügge gelöscht. Rund 50 Menschen wurden aus dem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet.

Das Feuer war im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Lohbrügger Landstraße ausgebrochen. Als die ersten Feuerwehrleute um kurz nach 3 Uhr früh am Einsatzort ankamen, standen ein Carport und ein Anbau bereits in Flammen. Das Feuer griff schnell auf die Fassade des Gebäudes über. Von dort krochen die Flammen durch das Treppenhaus ins Dach.

Feuerwehr rettet rund 50 Menschen

Rund 50 Menschen waren zu diesem Zeitpunkt noch in ihren Wohnungen eingeschlossen. Sie wurden von der Feuerwehr gerettet und zunächst in einem Linienbus untergebracht. Sechs Menschen, darunter drei Kinder, kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Weil das Feuer ins Dach gezogen war, mussten Höhenretter der Feuerwehr Teile des Daches öffnen, um an die Glutnester zu gelangen. Insgesamt brauchten die mehr als 100 Feuerwehrleute gut sechs Stunden, um den Großbrand zu löschen.

Technischer Defekt könnte Brandursache sein

Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner konnten mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach NDR-Informationen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Im Erdgeschoss befindet sich ein Restaurant.

