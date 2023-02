Barmer: So wirkte sich Corona in Hamburger Pflegeheimen aus Stand: 16.02.2023 11:00 Uhr Corona spielt im Alltag derzeit kaum noch eine Rolle. Welche gravierenden Folgen die Pandemie für Beschäftigte sowie Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen hatte, hat die Krankenkasse Barmer untersucht. Am Donnerstag legte sie das Ergebnis für Hamburg vor.

Diese Zahlen zeigen zum Beispiel, wie häufig sich die Pflegekräfte selbst mit Corona angesteckt haben: Im Januar 2021, also vor gut zwei Jahren, sprang die Zahl der Krankschreibungen nach oben und lag um ein Vielfaches höher als im Durchschnitt aller Beschäftigten in Hamburg. Ein Jahr später, im Februar 2022, fielen fast 16 von 1.000 Pflegekräften allein wegen Corona aus - ein absoluter Spitzenwert. Dazu kommen noch viele Ausfälle wegen psychischer Erkrankungen. Für die Barmer zeigen diese Zahlen noch einmal deutlich: Die Pflegekräfte in den Heimen sind in der Pandemie weit über ihre Belastungsgrenzen hinaus gegangen.

Barmer: Weiter Schutzkonzepte für Alte und Kranke

Und sie mussten sich besonders oft von schwerst pflegebedürtigen Bewohnerinnen und Bewohnern verabschieden: Die Zahl der Menschen mit Pflegegrad vier und fünf, die während der Pandemie starben, war deutlich höher als vor Corona. Die Barmer sagt deshalb, dass es auch weiterhin Schutzkonzepte mit Augenmaß für besonders alte und kranke Menschen brauche.

