Bahrenfeld: 23-Jähriger durch Schüsse schwer verletzt Stand: 17.10.2022 12:06 Uhr In einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Bahrenfeld sind der Nacht zu Montag Schüsse gefallen. Der Schütze soll auf einen 23-Jährigen gefeuert und ihn schwer verletzt haben.

Im Keller eines Hochhauses an der Sibeliusstraße soll der Angreifer mehrmals auf den 23-Jährigen geschossen haben. Der junge Mann erlitt unter anderem Schussverletzungen am Bein. In den frühen Morgenstunden kam der schwer Verletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Täter ist noch auf der Flucht

Der Schütze ist noch immer auf der Flucht. Mit Hochdruck sucht die Polizei nun nach ihm. Bewaffnete Spezialeinheiten der Polizei haben bereits in den frühen Morgenstunden das Mehrfamilienhaus in Bahrenfeld komplett durchsucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass Angreifer und Opfer sich kannten. Weil der Schütze offenbar nicht auf den Oberkörper geschossen oder lebenswichtige Organe getroffen hat, geht die Polizei auch nicht von einem versuchten Tötungsdelikt aus - deshalb führe das Landeskriminalamt und nicht die Mordkommission die Ermittlungen.

