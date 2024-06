Stand: 13.06.2024 21:16 Uhr Autofahrer flüchtet vor dem Zoll - Verfolgungsjagd bis auf die A7

Hamburger Zöllner haben am Donnerstagnachmittag versucht, einen Autofahrer in Harburg zu stoppen. Doch der Mann gab in der Maldfeldstraße einfach Gas und flüchtete. Zahlreiche Streifenwagen verfolgten den Wagen bis auf die A7. Dort stoppte der flüchtige Fahrer den Wagen und rannte auf die Autobahn davon. Der Beifahrer konnte sofort gefasst werden. Den Fahrer konnte die Polizei mithilfe des Hubschraubers "Libelle" ausfindig machen und schnappen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.06.2024 | 06:00 Uhr