Sabine Lebek

Bei N-JOY ...

… moderiere ich (yay!) und schreibe als Autorin Inhalte für Sendungen.

Ich komme aus ...

… dem wunderschönen Aachen! Ja okay, nicht ganz: Geboren in Düsseldorf, aufgewachsen in einem Dorf bei Erkelenz im Kreis Heinsberg und zum Studieren nach Aachen gezogen. Wohne jetzt immer noch da. Ach ja, und auch noch in Hamburg!

Diese Seiten dürfen niemals offline gehen:

Google

letmegooglethatforyou.com

Wikipedia

YouTube

Auf diese WhatsApp-Nachricht warte ich noch ...

"Hallo Sabine! Heute ist Katy Perry zu Gast. Und sie möchte gerne, dass nur du sie interviewst und sonst niemand! Sie hat sich den ganzen Tag Zeit genommen und würde dir gerne lebenslang gratis Tickets für ihre Konzerte schenken."

Drei Dinge, die ich lieber nicht getan hätte ...

Ein Wohnmobil kaufen, ohne damit vorher zum Prüfstand zu fahren

Meine Bachelorarbeit an die falsche Adresse schicken

In der Schule mit einer Hose rumlaufen, auf der hinten "Don’t touch" drauf steht

Drei Dinge, die ich unbedingt mal machen will ...

Eine USA-Reise

Ein Buch schreiben

Katy Perry interviewen

Ich mag Musik von ...

Katy Perry, Taylor Swift, Dua Lipa, Adele, Olivia Rodrigo, Halsey, Ed Sheeran, Florence and the Machine, BOY, Miley Cyrus ("Girlypop" ist mein Ding!)

Heimlich höre ich auch ...

Sarah Connor (als Teenie voll der Fan gewesen, aber immer zu jung für Konzerte. Heute tue ich manchmal so, als wäre ich kein Fan mehr).

Mit einer Zeitmaschine würde ich ...

… in eine der Ferien reisen, die ich als Kind bei meiner Familie in Polen verbracht habe! Einmal noch den ganzen Tag lang Tiere füttern, Obst sammeln, Omas Kuchen essen und fangen spielen. Das alles barfuß!

Schreibt mir ...