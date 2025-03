Jan Galas

Bei N-JOY ...

gibt es eine ziemlich gute Kantine :)

Wenn ich da mal nicht bin, bereite ich verschiedene Shows vor oder moderiere am Wochenende.

Ich komme aus ...

Hannover.

Diese Seiten dürfen niemals offline gehen:

youtube.com

wikipedia.de

bahn.de

Auf diese WhatsApp-Nachricht warte ich noch ...

"Heute Abend Pizza?"

Drei Dinge, die ich lieber nicht getan hätte ...

Zum fünften Mal die Schlummerfunktion drücken

Das letzte Bier bestellen

Folgenden Satz sagen: "Schatz, wir brauchen kein Navi. Ich kenne den Weg."

Drei Dinge, die ich unbedingt mal machen will ...

Einen Busführerschein

Beim Tomorrowland dabei sein

In der Sonne braun statt rot werden

Ich mag Musik von ...

David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Robin Schulz … Aber auch mal was von Bausa, Apache 207, RIN, Alligatoah, …

Heimlich höre ich auch ...

Nichts. Ich stehe zu allem, was ich höre. Wenn ich mal Bock auf "Schatzi schenk mir ein Foto" habe, darf es die Welt ruhig wissen.

Mit einer Zeitmaschine würde ich ...

… so 20 bis 30 Jahre in die Vergangenheit reisen, weil da noch die ganz alten Busse, Züge und Straßenbahn fahren. Was? Das ist mega nerdig? Egaaaaaaal!

Schreibt mir ...

