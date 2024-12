N-JOY Soundfiles Hip-Hop: Danke für 25 Jahre! Stand: 23.12.2024 21:45 Uhr Nach fast einem Vierteljahrhundert geht eine Ära zu Ende: Die N-JOY Soundfiles Hip-Hop verabschieden sich aus unserem Programm. Aber: Auch 2025 gibt es jeden Montag eine Hip-Hop-Show bei N-JOY.

Fast 25 Jahre - das ist eine lange Zeit. Von Anfang an dabei: DJ Mad von den Beginnern. Jeden Montagabend hat er euch die neuesten Tracks, spannende Remixe und die besten Old-School-Klassiker geliefert.

In den letzten Jahren an DJ Mads Seite: Falk Schacht. Mit seinen Interviews hat Falk nicht nur den großen Stars der Hip-Hop-Szene wie Peter Fox, badmómzjay oder Shindy eine Plattform gegeben, sondern auch spannende Acts aus dem Rap-Underground ins Rampenlicht gerückt. Zusammen haben die beiden den Montagabend für Hip-Hop-Fans zum Pflichttermin gemacht.

Ein letztes Mal Soundfiles Hip-Hop: Schaltet ein!

Zum Abschied gibt es noch ein letztes Highlight: Am 30. Dezember ab 21 Uhr schwelgen DJ Mad und Falk in einer Spezialfolge in Erinnerungen an über zwei Jahrzehnte Soundfiles Hip-Hop – inklusive der besten Musik und persönlichen Geschichten.

"Von Grandmaster Melle Mel bis Kendrick Lamar, von Toni L bis Badmómzjay, gefühlt waren alle Größen der Rap-Kultur schon mal in den Soundfiles zu Gast und haben in fast 25 Jahren und über 1200 Sendungen eine Menge Erinnerungen hinterlassen. Einige davon erzählen wir in unserer letzten Sendung, die eine Doppelfolge ist, am 30.12.24 ab 21 Uhr." DJ Mad und Falk Schacht über ihre letzte Sendung

Ein großes Dankeschön geht an alle Hörerinnen und Hörer, die den N-JOY Soundfiles Hip-Hop über einen so langen Zeitraum treu waren. Gemeinsam haben wir den Montagabend zur besten Zeit für Hip-Hop gemacht!

Und jetzt? Seid gespannt!

Die gute Nachricht zum Schluss: Es wird in 2025 weiterhin jeden Montag eine Hip-Hop-Show bei N-JOY geben. Was genau euch erwartet, erfahrt ihr in Kürze. Seid gespannt!

Weitere Informationen Neu im Programm Jede Woche kommen neue Songs ins Programm von N-JOY. mehr N-JOY Residents: Jeden Freitag und Samstag neue DJ-Sets! Party für zu Hause - mit Alle Farben, Glockenbach, VIZE und vielen mehr: Bei N-JOY gibt's jeden Freitag ab 22 Uhr und Samstag ab 20 Uhr DJ-Sets von unseren Residents und im Anschluss einen Gastmix von den besten Acts der EDM-Szene! mehr N-JOY Club Nachschub für eure Party-Playlist: Christian Lidsba spielt euch die neuesten elektronischen Sounds abseits des Mainstream. Jeden Freitag ab 21 Uhr bei N-JOY! mehr

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Soundfiles Hip-Hop | 23.12.2024 | 22:00 Uhr