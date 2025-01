"Deutschrap ideal": Die Stars der Hip-Hop-Szene bei N-JOY Stand: 06.01.2025 22:00 Uhr Der Montagabend steht bei N-JOY im Zeichen von Hip-Hop: Jede Woche liefern wir euch mit "Deutschrap ideal" von 22 bis 24 Uhr fette Beats und spannende Interviews mit den Stars der deutschen Szene.

Wie es sich im Hip-Hop-Game gehört, haben wir für die Sendung eine fette Kollaboration an den Start gebracht: Die Show wird von unseren Kollegen vom Hessischen Rundfunk produziert und zeitgleich bei N-JOY, YOU FM und Bremen Next ausgestrahlt. Dadurch bekommt Deutschrap mehr Raum in den jungen ARD-Radioprogrammen.

Unser Host Simon Vogt führt euch jede Woche durch die Welt des Deutschraps und hat die angesagtesten Acts der deutschen Hip-Hop-Szene zum Interview eingeladen. Das Ergebnis: Feinster Deeptalk mit den Künstlerinnen und Künstlern über ihre musikalische und persönliche Entwicklung sowie über die neuesten Trends und Themen der Szene.

Für die passenden musikalischen Highlights sorgt DJ Kitsune, der die besten upcoming nationalen und internationalen Hip-Hop-Tracks zu einem mitreißenden Mix vereint.

Stargäste bei "Deutschrap ideal"

Zu Gast waren unter anderem bereits Stars wie Loredana, Sido, LIZ, Celo & Abdi, Nina Chuba, Paula Hartmann und viele mehr.

"Deutschrap ideal" zum Nachhören 120 Min Moses Pelham - Abschied einer Legende Deutschraps Vater, Moses Pelham, zieht sich mit dem Album „Letzte Worte“ nach mehr als drei Dekaden aus dem Musikbusiness zurück. Mit Simon spricht er über Abschied, sein Vermächtnis und die Kunst, sich selbst ein letztes Meisterwerk zu schenken. 120 Min

"Deutschrap ideal" bei YouTube

Wenn ihr die Interviews zusätzlich auch anschauen wollt: Es gibt "Deutschrap ideal" auch als Videoformat bei Youtube. Der Kanal "Deutschrap ideal" gehört dort mit 184.000 Abonnentinnen und Abonnenten mittlerweile zu den reichweitenstärksten Medienmarken der deutschen Rap-Szene.

Auch auf Instagram und in der ARD Mediathek gibt es viele Videos und Infos rund um Hip-Hop und die Sendung. Viel Spaß beim Stöbern!

Weitere Informationen Neu im Programm Jede Woche kommen neue Songs ins Programm von N-JOY. mehr N-JOY Residents: Jeden Freitag und Samstag neue DJ-Sets! Party für zu Hause - mit Alle Farben, Glockenbach, VIZE und vielen mehr: Bei N-JOY gibt's jeden Freitag ab 22 Uhr und Samstag ab 20 Uhr DJ-Sets von unseren Residents und im Anschluss einen Gastmix von den besten Acts der EDM-Szene! mehr N-JOY Club Nachschub für eure Party-Playlist: Christian Lidsba spielt euch die neuesten elektronischen Sounds abseits des Mainstream. Jeden Freitag ab 21 Uhr bei N-JOY! mehr

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Deutschrap ideal | 06.01.2025 | 22:00 Uhr