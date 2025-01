Songs über den Norden Stand: 16.01.2025 10:26 Uhr "Hamburg, meine Perle, du wunderschöne Stadt" - dieses Lied hat wohl jeder Norddeutsche schon gehört oder sogar lauthals mitgesungen. Doch nicht nur Hamburg hat seine eigenen Hymnen - auch Vechta, Hannover oder Nordenham haben passende Songs zum Heimatgefühl.

Über New York oder Paris kann jeder singen. Aber was ist mit den restlichen Städten der Welt? Für den Norden kommen euch wahrscheinlich direkt "Hamburg, meine Perle" oder "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins" in den Sinn. In Sachen Städte-Hymnen ist aber nicht nur Hamburg vertreten.

Kleine Warnung: Unter den norddeutschen Hymnen gibt es einige Ohrwürmer und musikalische Perlen. Wir singen seit Stunden "Das ganz große Glück (im Zug nach Osnabrück)"!

Nordenham: "Nordenham Song" von Jasch

Zarte Flötenklänge und rustikale Saiteninstrumente untermalen die Botschaft an Nordenham: "Du bist nicht die schönste aller Städte und dein Charme hat Urlaub dann und wann. Doch worauf ich hier alles verwette: Du trägst unsere Herzen Nordenham."

Lübeck: "Lübeck meine Stadt" von LGM

Klassik trifft Hip Hop - in dieser Ode an Lübeck: "Lübeck meine Stadt, Lübeck meine Leidenschaft, Lübeck meine Atzen, meine Jungs, meine ganze Kraft ...".

Hannover: "Ich fahre Mofa, quer durch Hannover" von Bruno Breitklops

Der Künstler: Bruno Breitklops. Der Songtitel: "Ich fahre Mofa, quer durch Hannover". Die Ausstattung: Viele bunte Kleider und einmalige Kopfbedeckungen. Müssen wir noch mehr sagen?

Vechta: "HeHo, Stoppelmarkt"

Wer ihn nicht kennt: Der Stoppelmarkt ist DAS Volkfest in Vechta. Dieses Jahr hat er Corona-bedingt leider Pause machen müssen. Über den Stoppelmarkt singen dürfen wir aber natürlich trotzdem: "HeHo Stoppelmarkt" zeigt, was bei diesem Event normalerweise los ist.

Kiel: "Welcome to Kiel" von Susan Albers Ft. Chrissy-Chris-Cross & Tobsen-Didi

"Take it, make it, welcome to Kiel" - bei diesem Song kommt Stadion-Feeling auf!

Osnabrück: "Das ganz große Glück (im Zug nach Osnabrück)" von Cliff & Rexonah

Eine echte Song-Perle aus den 90ern haben Cliff und Rexonah im Programm: "Ich fand das ganz große Glück im Zug nach Osnabrück. Wir fingen an zu schmusen, beim alten Leverkusen, dein süßes Muttermal, fand ich in Wuppertal." Ein schaurig-schöner Ohrwurm!

Hamburg: "Reeperbahn 2011" von Udo Lindenberg und Jan Delay

"Auf der Reeperbahn nachts um halb eins", "In Hamburg sagt man Tschüß" oder natürlich "Hamburg, meine Perle" - die Hansestadt spielt in vielen Liedern die Hauptrolle. Für Hamburger weckt die Neuauflage von Udo Lindenbergs "Reeperbahn" mit Jan Delay aber ganz besondere Heimatgefühle.

Bremen: "Bremen" von PigPen Theatre Co.

Ein liebevoll gestalteter Kurzfilm begleitet diesen folkigen Song der Band Pigpen Theatre Co., der schlicht "Bremen" heißt. Auch für Nicht-Bremer ein Genuss.

