WhatsApp-Kettenbrief: "Tobias Mathis" ist zurück Stand: 29.01.2025 13:08 Uhr "Das ist ein Virus der zerstört die ganze Festplatte": Das Zitat stammt aus einem Kettenbrief, der Panik verbreiten soll und mittlerweile seit mindestens elf Jahren durch Messenger-Chats geistert. Jetzt scheint er erneut zu kursieren.

Dieser Kettenbrief hat viele Namen: Ute Lehr, Ute Christoff, Marcel Hohmann, Christian Wick, Domenik Beuting, Anouk Theiler oder Tobias Mathis. Seit mindestens 2013 kehrt die Warnung vor einem zerstörerischen WhatsApp-Virus immer wieder in die Messenger-Chats zurück. Seit Januar 2020, das berichtet heise.de, gibt es eine neue Version des Kettenbriefs: Der gefährliche Anrufer soll diesmal "Tobias Mathis" heißen. In abgewandelter Form taucht der Kettenbrief laut Chip auch mit dem Namen Anouk Theiler immer mal wieder auf.

Jetzt scheint der Kettenbrief erneut die Runde zu machen. Unser Artikel wurde in den vergangenen Tagen wieder verstärkt geklickt, außerdem suchen Userinnen und User über Suchmaschinen häufiger danach.

So lautet die Fake-Nachricht

Genauso wie sich der Kettenbrief immer wiederholt, bleibt auch die Erkenntnis dazu die immer gleiche: Der Kettenbrief ist ein Hoax, Panikmache, ein schlechter Witz. Alles daran ist falsch. Der Kettenbrief kann zum Beispiel so lauten:

Sag mal bitte allen Leuten in deiner Liste, dass sie den Kontakt "Tobias Mathis" nicht annehmen sollen! Das ist ein Virus (über whatsapp) der zerstört die ganze Festplatte und zieht sich die Daten runter, wenn ihn eine rdeiner Kontakte erwischt, bist du auch betroffen, weil er sich durch die Liste frisst! Wenn dich die Nummer 017196266509 anruft, nimm ja nicht ab! Ist ein Hacker und es werden auch all deine Kontakte betroffen sein1 Es ist heute morgen auch von EUROP1 und SAT1 bestätigt worden! Weiterleiten!! Dieser Kettenbrief verbreitet sich per WhatsApp

Was ist dran an der Warnung? Kurz: Nix!

Vom Namen zur Telefonnummer, sogar der Hinweis, Fernsehsender hätten "heute morgen" gewarnt - nichts davon stimmt. Sucht man nach einem der Namen, die der Kettenbrief verwendet oder die Telefonnummer, spucken Suchmaschinen unzählige Erklärungen für die gleiche Information aus: Diese Meldung ist ein Fake!

Hinter dem Kontakt "Tobias Mathis" steckt kein Virus .

. Der Kontakt frisst sich nicht durch die Liste und kann auch eure Freunde nicht infizieren .

. Die Nummer 01719626509 existiert nicht. Wir haben angerufen und lediglich folgende Meldung bekommen: " Diese Nummer ist uns nicht bekannt ."

." Ein Virus, wie er im Text beschrieben ist, kann sich nicht über ein angenommenes Telefongespräch verbreiten. Das ist technisch unmöglich .

. Wenn Fernsehsender über diesen Kettenbrief berichtet haben, dann nur, um zu erzählen, dass es ein Fake ist.

Kettenbrief bekommen: Richtig reagieren!

Ignoriert die "Warnung", leitet sie nicht weiter und informiert den Menschen, der euch die Nachricht geschickt hat, darüber, dass das ein Hoax ist, dass der Kettenbrief Lügen verbreitet. Denn nur, wenn jeder Mensch weiß, dass das Unsinn ist, hört die Panikmache und das Spamen vielleicht irgendwann auf.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 09.03.2022 | 05:00 Uhr