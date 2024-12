Netzfundstück: 11 kuriose Küchenutensilien Stand: 02.12.2024 08:34 Uhr Die "X"-Gemeinde scheint sehr viel Zeit in der Küche zu verbringen und in den Tiefen der Küchenschubladen nach den kuriosesten Gerätschaften zu kramen. Unser Favorit: Der Kluntje-Knieper!

Beim Anblick dieser Bilder überkommen uns gleich mehrere Fragen: Welche klugen Köpfe haben sich das ausgedacht? Gibt es jemanden, der eines dieser Dinge mehr als einmal benutzt hat? Und: Wie viel Platz haben Menschen, die diese kuriosen Küchenfundstücke besitzen, in ihren Küchenschränken?

Gleichzeitig möchten wir uns sowohl bei den Erfindern als auch bei den Besitzern dieser mehr oder weniger nützlichen Utensilien bedanken: Made our day!

1. Der Kluntje-Knieper

Norddeutscher geht es kaum: Kluntje festklemmen, Zange in den Tee halten, fertig! Kann man machen, muss man nicht - aber für die Idee geben wir einen Daumen hoch!

2. Der Erdbeerentstrunker

Diese Userin sieht es wenigstens selbst ein: Taugt nichts! Wir glauben übrigens, dass dieses verrückte Teil eigentlich zum Entfernen des Strunks bei Tomaten gedacht ist. Ist aber auch egal - ein Schälmesser tut's ja auch!

3. Die Nudelprobiergabel

Versteht ihr das Prinzip? Wir auch nicht. Aber hey, immerhin hat der User die kuriose Bildersammlung mit diesem Bild losgetreten. Danke dafür!

4. Tee-Ei und Tee-Zange

Echte Kenner sehen es sofort: Bei dem uminterpretierten Tee-Ei handelt es sich um die Tardis - eine Raum-Zeit-Maschine aus "Doctor Who". Nur eine Frage: Habt ihr mal versucht, die aufgequollene Tee-Matsche aus so kleinen Ritzen zu fummeln, um das Ding wieder sauber zu machen?

Das Zubehör in der rechten Bildhälfte soll vermutlich eine Tee-Zange sein, um den Teebeutel nach dem Rausholen auszuquetschen.

5. Der Orangenschneider

Das, sehr geehrte Damen und Herren, das ist keine Zahnbürste, sondern ein Orangenschneider. Ist durchaus nützlich, findet die Community. Wenn wir verstanden haben, wie es funktioniert, probieren wir es gerne mal aus ...

6. Der "Auslecker"

Angeblich eine Erfindung der Niederländer, um auch den letzten Rest Pudding, Joghurt, Teig und Co. aus Gefäßen zu kratzen - zum Beispiel aus Flaschen, Gläsern oder Tuben. Why not?

7. Der Honiglöffel

Interessant - müssen wir diesen Löffel dann nicht mehr drehen, um den Honig unfallfrei aufs Brot zu befördern?

8. Der Eier-Raushol-Löffel

... oder auch: der Eier-ins-Wasser-gleiten-lassen-Löffel.

9. Der Weißwurstheber

Diese Dame hat Nerven, in einer Hamburger Küche einen Weißwurstheber aufzubewahren. Respekt!

10. Der Eiersollbruchstellenverursacher

Zugegeben: Langsam kommen wir zu den Utensilien, die vielleicht gar nicht so unnütz sind ...

Und wir geben auch zu: Wenn wir sagen, dass dieser zweite Eiersollbruchstellenverursacher einen viel saubereren Cut erzeugt, sprechen wir sogar aus eigener Erfahrung ...

11. Der Zwiebelkamm

In der Tat nützlich, um die Zwiebel beim Schneiden aufzuspießen und so zu fixieren. Oder doch nicht? Eure Entscheidung!

