Das sind die beliebtesten Vornamen 2024 Stand: 16.05.2025 11:21 Uhr Weich klingende, kurze Namen sind für Jungs und Mädchen weiter voll im Trend: Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat die beliebtesten Babynamen 2024 veröffentlicht.

Gar nicht so leicht, einen Vornamen für ein Baby auszusuchen. Schließlich trägt das Kind diesen Namen meistens bis zum Ende seines Lebens mit sich herum.

Viele Mamas und Papas orientieren sich deshalb am Trend: Was alle anderen machen, kann ja nicht so falsch sein. Andere Eltern wollen unbedingt einen Namen, der nicht gleich dreimal in jeder Krabbelgruppe auftaucht.

Die am häufigsten vergebenen Erstnamen 2024

Auch in diesem Jahr hat die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) wieder die beliebtesten Vornamen des Vorjahres ermittelt. Dazu hat die GfdS Daten von hunderten Standesämtern erfasst und nach eigenen Angaben mehr als 90 Prozent aller Namen ausgewertet, die letztes Jahr in Deutschland vergeben wurden.

Kann gut sein, dass ihr bei der aktuellen Liste ein Déjà-vu habt. Die beliebtesten Babynamen haben sich im Vergleich zum Jahr davor nämlich kaum verändert. Die Top 3 sind gleich geblieben. Der meistvergebene Mädchenname war auch im Jahr 2024 wieder Sophia/Sofia, bei den Jungen bleibt es Noah.

Auf den Plätzen danach haben die Favoriten ein wenig die Reihenfolge getauscht. Neu in die Top 10 der beliebtesten Erstnamen für Jungs hat es "Theo" geschafft.

Die beliebtesten Erstnamen bei Mädchen 2024

Platz 10: Lia/Liah (Vorjahr: Platz 10)

Platz 9: Klara/Clara (9)

Platz 8: Mila (6)

Platz 7: Ella (8)

Platz 6: Hannah/Hanna (5)

Platz 5: Lina (7)

Platz 4: Mia (4)

Platz 3: Emma (3)

Platz 2: Emilia (2)

Platz 1: Sophia/Sofia (1)



Die beliebtesten Erstnamen bei Jungen 2024

Platz 10: Louis/Luis (Vorjahr: Platz 9)

Platz 9: Elias (8)

Platz 8: Emil (5)

Platz 7: Theo (11)

Platz 6: Henry/Henri (7)

Platz 5: Paul (4)

Platz 4: Luca/Luka (6)

Platz 3: Leon (3)

Platz 2: Mat(h)eo/Matt(h)eo (2)

Platz 1: Noah (1)

Beliebte Namen im Norden

Die GfdS hat auch die Spitzenreiter nach Bundesländern untersucht. Je nach Region kann es nämlich sehr unterschiedlich sein, welche Vornamen gerade vorne liegen.

Für Mädchen im Norden besonders beliebt waren demzufolge die Namen Ella, Mila, Emilia und Ida. Neugeborene Jungs bei uns im Norden wurden von ihren Eltern letztes Jahr besonders häufig Noah, Mohammed, Oskar und Matheo genannt.

